Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії – China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC). Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

CNOOC Group є третьою за величиною національною нафтовою компанією Китаю після CNPC та Sinopec. Ця компанія є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Від початку великої війни компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з РФ. У липні цього року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу на плавучій основі гравітаційного типу, так званий «плавучий завод», проекту «Арктик СПГ-2».

У НАЗК підкреслюють, що реалізація цього проекту може збільшити частку Росії на світовому ринку зрідженого природного газу до 15% з близько 8% на даний момент. Sinopec Group – це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

Sinopec Group володіє 10% відсотками акцій ПАТ «Сибур Холдинг». За перше півріччя цього року російський холдинг сплатив до бюджету держави-агресора в еквіваленті 347 млн доларів податку. Наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть у випадку посилення санкцій Заходу.

Також Sinopec через підконтрольну «Соихл Гонконг Холдинг Лімітед» володіє часткою 40% у ТОВ «Амурський газохімічний комплекс». Торік компанія сплатила до російського бюджету податків на суму 30 млн доларів в еквіваленті.

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу. Прибуток CNPC у 2022 році зріс у понад двічі, збільшившись до 21 млрд дол. США на тлі глобального скорочення поставок нафти. Корпорація має значну інтеграцію з найбільшими компаніями росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста.

Володіючи часткою компаній в РФ, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. У вересні 2022 року «Газпром» і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль попри введені санкції.У НАЗК нагадали, що російський уряд з 1 січня 2023 року терміном на три роки підвищив ставку з податку на прибуток для експортерів ЗПГ з 20% до 34%. Це означає, що податки від експорту зрідженого природного газу майже вдвічі (+ 70%) збільшать наповнення бюджету РФ.