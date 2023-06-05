Hikvision є китайським державним виробником обладнання для відеоспостереження

У понеділок, 5 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції [НАЗК] внесло до переліку міжнародних спонсорів війни двох китайських виробників і постачальників обладнання для відеоспостереження – Hikvision та Dahua Technology. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Таке рішення ухвалено через те, що обидві компанії активно працюють в РФ, наповнюючи російський бюджет та постачаючи обладнання подвійного призначення, яке може використовуватись у воєнних цілях.

Компанія Hikvision є китайським державним виробником і постачальником обладнання для відеоспостереження для цивільних і військових цілей. Надає широкий спектр продуктів фізичної безпеки, включаючи відеозахист, контроль доступу та системи сигналізації. Hikvision створила одну з найрозгалуженіших маркетингових мереж у галузі, до якої входить 66 дочірніх компаній і відділень по всьому світу. Вони обслуговують різноманітні вертикальні ринки в понад 150 країнах.

Виторг Hikvision у РФ з початком повномасштабної війни у 2022 році зріс на 42%, чистий прибуток збільшився на 1526%, штат компанії був розширений вдвічі.

Dahua Technology – китайська державна компанія, що здійснює постачання продуктів та послуг для відеоспостереження та контролю доступу. Dahua має близько 16 тис. співробітників у всьому світі. Рродукти та послуги Dahua використовуються більш ніж у 180 країнах та регіонах. Компанія має 54 закордонні філії, що охоплюють Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Північну Америку, Європу, Африку та інші регіони.