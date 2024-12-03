Кадр з фільму «Інша людина»

Оголосили переможців американської премії незалежного кіно Gotham Awards 2024. На цю нагороду у категорії «найкращий документальний фільм» претендувала картина Оксани Карпович «Мирні люди». Він поступився фільму «Іншої землі немає», повідомляє Variety. Нагородою Gotham Awards з 1991 року відзначають незалежне кіно. По суті ця премія відкриває сезон нагород. Переможці Gotham Awards 2024 року Найкращий фільм: «Інша людина», Аарон Шімберго

Найкраща головна роль: Колман Домінго, «Співай, Співай»

Найкраща роль другого плану: Кларенс Маклін, «Співай, Співай»

Найкращий режисер: Рамелл Росс, «Нікелеві хлопчики»

Найкращий міжнародний фільм: «Все, що ми уявляємо як світло», Паял Кападіа (Індія)

Найкращий сценарій: «Його три доньки», Азазель Джейкобс

Режисерський прорив: Вера Дрю, «Народний джокер»

Виконавський прорив: Брендон Вілсон, «Нікелеві хлопчики»

Найкращий документальний фільм: «Іншої землі немає»

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