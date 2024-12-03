Назвали переможців американської премії Gotham Awards 2024
Премію вручають незалежним фільмам
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Кадр з фільму «Інша людина»
Оголосили переможців американської премії незалежного кіно Gotham Awards 2024. На цю нагороду у категорії «найкращий документальний фільм» претендувала картина Оксани Карпович «Мирні люди». Він поступився фільму «Іншої землі немає», повідомляє Variety.
Нагородою Gotham Awards з 1991 року відзначають незалежне кіно. По суті ця премія відкриває сезон нагород.
Переможці Gotham Awards 2024 року
- Найкращий фільм: «Інша людина», Аарон Шімберго
- Найкраща головна роль: Колман Домінго, «Співай, Співай»
- Найкраща роль другого плану: Кларенс Маклін, «Співай, Співай»
- Найкращий режисер: Рамелл Росс, «Нікелеві хлопчики»
- Найкращий міжнародний фільм: «Все, що ми уявляємо як світло», Паял Кападіа (Індія)
- Найкращий сценарій: «Його три доньки», Азазель Джейкобс
- Режисерський прорив: Вера Дрю, «Народний джокер»
- Виконавський прорив: Брендон Вілсон, «Нікелеві хлопчики»
- Найкращий документальний фільм: «Іншої землі немає»
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