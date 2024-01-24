Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка назвав авторів та твори, які пройшли до третього туру премії 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії.

За підсумками голосування до третього туру потрапили:

Література

Дмитро Лазуткін «Закладка»;

Ігор Павлюк «Танець Мамая»;

Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;

Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».

Літературознавство та мистецтвознавство

Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;

Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».

Публіцистика та журналістика

Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;

Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».

Музика

Джамала. Альбом Qirim;

твори Кармелли Цепколенко;

Олександр Шимко. Містерія «Вирій».

Візуальні мистецтва

Олена Гром. Цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;

Андрій Єрмоленко. Серія робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

Олександр Животков. Виставка «Вівтар».

Кіно

документальни фільм «Юкі» Володимира Мули;

стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Театр