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Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка назвав авторів та твори, які пройшли до третього туру премії 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії.
За підсумками голосування до третього туру потрапили:
Література
- Дмитро Лазуткін «Закладка»;
- Ігор Павлюк «Танець Мамая»;
- Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
- Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».
Літературознавство та мистецтвознавство
- Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
- Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».
Публіцистика та журналістика
- Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;
- Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;
- Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».
Музика
- Джамала. Альбом Qirim;
- твори Кармелли Цепколенко;
- Олександр Шимко. Містерія «Вирій».
Візуальні мистецтва
- Олена Гром. Цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;
- Андрій Єрмоленко. Серія робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
- Олександр Животков. Виставка «Вівтар».
Кіно
- документальни фільм «Юкі» Володимира Мули;
- стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.
Театр
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