«Чистильник басейнів» потрапив в обидва списки

Грудень – час підбивати підсумки. Провідні видання та сайти про кіно уже цим займаються, складаючи списки найкращих та найгірших фільмів року. Не в усьому з ними можна погодитись, проте цікаво порівняти.

Один із найпопулярніших сайтів для оцінювання фільмів Metacritic склав рейтинг найгірших фільмів 2024 року, які вийшли у прокат з січня по грудень.

У рейтингу, опинилися 15 картин, які провалилися у світовому прокаті та отримали найнижчі оцінки експертів.

Список найгірших фільмів очолила стрічка «Люміна».

Ось повний список від Metacritic від найгіршого фільму:

«Люміна»

«Місто мрій»

«Герцогиня»

«Рейган»

«Божевільний дім»

«Мадам Павутина»

«Історія зла»

«Бордерлендз»

«Мати Христа»

«Вінні-Пух: Кров і мед 2»

«Вона Слухає»

«Чистильник басейнів»

«Ворон»

«Ґарфілд у кіно»

«Вбивча спека».

Подали свій рейтинг з десяти найгірших фільмів і кінокритики впливового видання про кіно Variety. Видання визначило 10 найгірших фільмів 2024 року. Фільми «Рейган» та «Чистильник басейнів» потрипили в обидва списки.

Ось повний список від Variety від найгіршого фільму: