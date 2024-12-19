Названо найгірші фільми 2024 року
Рейтинги від Metacritic та Variety
Грудень – час підбивати підсумки. Провідні видання та сайти про кіно уже цим займаються, складаючи списки найкращих та найгірших фільмів року. Не в усьому з ними можна погодитись, проте цікаво порівняти.
Один із найпопулярніших сайтів для оцінювання фільмів Metacritic склав рейтинг найгірших фільмів 2024 року, які вийшли у прокат з січня по грудень.
У рейтингу, опинилися 15 картин, які провалилися у світовому прокаті та отримали найнижчі оцінки експертів.
Список найгірших фільмів очолила стрічка «Люміна».
Ось повний список від Metacritic від найгіршого фільму:
- «Люміна»
- «Місто мрій»
- «Герцогиня»
- «Рейган»
- «Божевільний дім»
- «Мадам Павутина»
- «Історія зла»
- «Бордерлендз»
- «Мати Христа»
- «Вінні-Пух: Кров і мед 2»
- «Вона Слухає»
- «Чистильник басейнів»
- «Ворон»
- «Ґарфілд у кіно»
- «Вбивча спека».
Подали свій рейтинг з десяти найгірших фільмів і кінокритики впливового видання про кіно Variety. Видання визначило 10 найгірших фільмів 2024 року. Фільми «Рейган» та «Чистильник басейнів» потрипили в обидва списки.
Ось повний список від Variety від найгіршого фільму:
- «Чистильник басейнів»
- «Чутки»
- «Рейган»
- «Кінець»
- «Ліза Франкенштейн»
- «Догмен»
- «Мишоловка»
- «Не чергова церква»
- «Гарольд і магічний олівець»
- «Бунтівний місяць» (режисерська версія).