Заборону пропонують поширити на термін дії воєнного стану плюс шість місяців після його припинення

Нацбанк просить народних депутатів заборонити колекторам і небанківським фінустановам стягувати протерміновані борги українських захисників. Про це повідомили в прес-службі НБУ.

Відповідний лист уже направили до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пропонують внести зміни Закону України «Про споживче кредитування».

«Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців», - зазначили в Нацбанку.

Кредиторам хочуть заборонити телефонувати бійцям, надсилати текстові, голосові повідомлення з вимогами повернути борг.

Серед категорій бійців:

військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовці зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їхніх сімей;

військовозобов'язані та резервісти, призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

члени добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі в заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України.

Також дію закону хочуть поширити на членів сімей військових, а також близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, «взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію».