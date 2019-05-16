Не пропусти: яким буде День вишиванки з «АТБ» у Львові

Цього року українці відзначають День вишиванки 16 травня. У багатьох містах, зокрема й на Галичині, громадяни вберуться в унікальні прикрашені родинними орнаментами сорочки.

Також за традицією долучається до свята й лідер (за багатьма показниками) українського ринку роздрібної торгівлі компанія «АТБ-Маркет».

Понад 50 тис. співробітників мережі «АТБ» у 259 містах та селищах України цього дня якісно обслуговуватимуть покупців не в звичній нам уніформі, а в колоритних вишиванках.

Цікаво, що це молоде свято ментально ближче найбільшій торговельній мережі «АТБ», ніж здається. Воно починалося з малого (чернівецькі студенти 12 років тому влаштували флешмоб – прийшли на заняття у вишиванках). Потужна корпорація «АТБ» також почала свій динамічний розвиток з шести невеликих магазинчиків у Дніпрі.

Для порівняння: зараз 1011 супермаркетів мережі працюють у 22 областях України, зокрема й на Львівщині. Кожна з областей 16 травня покаже свої унікальні історичні кольори та візерунки.

«Все розмаїття української культури та безліч регіональних особливостей – це обличчя самої мережі «АТБ». Святкування Дня вишиванки – це вже й наша власна традиція, яку підтримують працівники мережі. А вони уособлюють усі регіони нашої країни. День вишиванки – це час єднання українців від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі країни. Працівники нашого величезного колективу в цей день можуть дуже яскраво проявити власну унікальність. А для компанії це чудова нагода стати ще на крок ближче до наших клієнтів, краще їх розуміти», – розповідає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».

Надзвичайна цінність Дня вишиванки полягає у тому, що це свято згуртовує українців, незалежно від їхнього соціального стану, фінансових можливостей, віросповідання чи політичних поглядів.

Подібні принципи єднання є також складовою стратегії розвитку дискаунтерів «АТБ». На полицях численних магазинів мережі представлені якісні товари та свіжі продукти всіх цінових категорій – як бюджетних, так і преміальних сегментів. Загалом асортимент «АТБ» наразі перевищує 3,5 тис. найменувань товарів, 800 з яких забезпечені власними виробниками. Ціни на них нижче ринкових на 10-15%.

Мільйони українців вже оцінили гідний лідера галузі рівень обслуговування, доступні ціни та найвищу якість продуктів у супермаркетах «АТБ». Наразі понад 3,5 млн українців, у тому числі й у Львові, стали постійними клієнтами «АТБ». Компанія відповідає на прихильність покупців дотриманням найвищих європейських стандартів якості та динамічним розвитком. Лише минулого року «АТБ-Маркет» відкрила 80 нових дискаунтерів (у тому числі 34 супермаркети в західних областях).

Супермаркети «АТБ» вже прийшли в такі міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Винники тощо.

Та не менш важливо, що корпорація «АТБ» не лише стабільно поповнює держскарбницю та місцеві бюджети (торік сума платежів склала 9,4 млрд грн), а й цінує наші культурні традиції, поважає особливості кожного зі своїх покупців. Це стало однією з принципових позицій торговельної мережі «АТБ» у роботі на вітчизняному ринку. В тому числі й у нашому місті Лева, яке відоме на весь світ своєю регіональною ідентичністю та особливим українським колоритом.