Пуаро у виконанні Суше вважається найвдалішим втіленням детектива

Британський актор Девід Суше відомий буквально кожному за роллю геніального Еркюля Пуаро. Робота Суше у серіалі за Агатою Крісті вважається найвдалішим втіленням детектива в історії кіно. Проте 79-річний актор і крім Пуаро зіграв чимало ролей. На жаль, їх знають набагато менше. Тож у день його уродин нагадуємо про інші найпомітніші роботи актора.

Суше народився 2 травня 1946 року у Лондоні. Він закінчив знамениту Лондонську академію музики та драматичного мистецтва. Його дебют на телебаченні відбувся у 1970 році, а першу роль у кіно отримав лише через 10 років – у фільмі «Історія двох міст». Цікаво, що у 1985 році з'явився в образі інспектора Джеппа в екранізації роману Агати Крісті «Смерть лорда Едвера» з Пітером Устіновим у ролі Пуаро. А з 1989 по 2013 він і сам став незмінним Еркюлем Пуаро. Проте Суше не варто називати актором однієї ролі.

«Горбун з Нотр-Дам»

Hunchback of Notre Dame, 1982

У класичній екранізації роману Віктора Гюго, де Квазімодо зіграв Ентоні Гопкінс, Девід Суш зіграв роль Клопена, короля жебраків та злодіїв, ватажок арготинців у дворі чудес. Він оберігав Есмеральду та якоюсь мірою замінив дівчині батька. Не дивно, що він погодився підняти бродяг, щоб забрати Есмеральду з собору.

«Фройд»

Freud, 1984

Мінісеріал про засновника психоаналізу, зразковий британський байопік, зроблений із добрим смаком та почуттям міри. Авторів насамперед цікавили стосунки Фройда з дочкою Анною. А роль Фройда зіграв саме Девід Суше.

«Вбити священника»

To Kill a Priest, 1988

Фільм Аґнєшки Голланд присвячений мужності та стійкості польського священика отця Єжи Попелюшка, по-звірячому вбитого співробітниками держбезпеки у 1984 році. 1981 року в Польщі стався військовий переворот. Влада розігнала профспілкове об'єднання «Солідарність» і розпочала терор проти демократичних сил. На захист права і свободи людей підняв свій голос отець Алек (Крістофер Ламберт), священик однієї з варшавських парафій. Його сміливі виступи заслужили на визнання сотень тисяч людей і викликали ненависть комуністів та співробітників таємної поліції. У фільмі батькові Алеку протиставляється його затятий противник – співробітник держбезпеки та майбутній вбивця Стефан (Ед Гарріс). Девіду Суше дісталась роль єпископа.

«Саботаж!»

Sabotage!, 2000

Абсурдна комедія, в якій Наполеон у жіночій сукні пробирається до табору супротивника, лорда Веллінгтона щоб побачитися зі своєю коханкою. Наполеона у фільмі Естебана Ібаретхе блискуче зіграв Девід Суше, а його партнером був Стівен Фрай.

«Дороги, які ми обираємо»

Way We Live Now, The, 2001

Міні-серіал за романом О’Генрі. У Лондон приїхав, за чутками, дуже багатий комерсант Мелмотт. Збіднілі аристократи хочуть познайомитися з ним ближче, сподіваючись поправити своє матеріальне становище, а незабаром Мелмотт влаштовує бал, на який з'їжджається уся еліта. Всіх гостей об'єднує бажання відкусити кусочок від фінансового пирога, спеченого Огастесом Мелмоттом... Як раз Мелмотта і зіграв Суше. Також у серіалі знімались Кіліан Мерфі, Ширлі Гендерсон, Палома Баеза, Даґлес Годж, Меттью Макфед'єн.

«Генрих VIII»

Henry VIII, 2005

Про знаменитого англійського монарха та його дружин було знято чимало картин, але на їх тлі телевізійний байопік виглядає гідно. Це докладна, цілком виразна та епічна сага, прикрашена чудовими акторськими роботами грандів англійського кінематографа. Девід Суше тут зіграв роль кардинала Томаса Волсі. У ролі Генриха – Рей Вінстон, а Гелена Бонем-Картер зіграла Анну Болейн.

«Як важливо бути серйозним»

Importance Of Being Earnes, 2015

Девід Суше зіграв роль леді Брекнелл у сатиричному шедеврі Оскара Вайльда. Двоє друзів-холостяків, чарівний денді Алджернон Монкріф і неймовірно надійний Джон Вордінг, змушені вести подвійне життя, щоб мати можливість залицятись за чарівними панянками. Проте незабаром їм доведеться зіткнутися з суворою леді Брекнелл.