З хвої легко зробити рідке добриво для саду

Після свят ялинка зазвичай стає зайвою, але насправді вона може принести чимало користі на ділянці. Хвоя містить природні речовини, які покращують стан ґрунту, захищають рослини та допомагають у догляді за садом. Якщо правильно її використати, святкове дерево перетворюється на цінний природний ресурс. Як використати хвою, пише Fermer.blog.

Мульчування ґрунту хвоєю

Суху хвою можна використовувати як мульчу для збереження вологи в ґрунті. Шар приблизно 4–5 сантиметрів зменшує випаровування води, перешкоджає росту бур’янів і підтримує стабільну температуру ґрунту. Крім того, хвоя виділяє ароматні речовини, які відлякують равликів та деяких комах, а також пригнічують розвиток шкідливих мікроорганізмів.

Варто враховувати, що хвойна мульча підкислює ґрунт, тому найкраще підходить для рослин, які полюбляють кисле середовище. До них належать гортензії, рододендрони, лохина, брусниця та жимолость. Добре реагують на таку підстилку й деякі квіти та садова полуниця.

Приготування натурального добрива

З хвої легко зробити рідке добриво для саду. Для цього голки подрібнюють, заливають водою та короткий час проварюють на слабкому вогні. Після охолодження суміш настоюють кілька днів, проціджують і зберігають у прохолодному місці. Перед використанням концентрат розводять водою.

Таке добриво підходить для кореневих і позакореневих підживлень, стимулює ріст рослин і підвищує їхню стійкість. Якщо потрібно зменшити підкислюючий ефект, до настою додають подрібнену яєчну шкаралупу й залишають ще на кілька днів.

Захист рослин від хвороб і шкідників

Хвоя містить фітонциди та ефірні олії, які мають природні захисні властивості. Настій із хвойних голок можна використовувати для обприскування рослин. Регулярна обробка допомагає зменшити ризик грибкових захворювань і відлякує багатьох шкідників.

Такий засіб безпечний для людей і навколишнього середовища, але водночас ефективний у профілактиці хвороб і захисті культур протягом сезону.