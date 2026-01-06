Існують способи, які допоможуть дати ялинці друге життя після свят

Після святкування різдвяних свят, більшість просто викидають ялинку в сміттєвий бак. Проте, це не завжди раціонально, адже існують способи, які допоможуть дати ялинці друге життя після свят. Kobieta розповідає, що можна зробити з ялинкою після різдвяних свят.

Що робити з живою ялинкою в горщику?

Багато людей досі ставляться до ялинок у горщиках як до одноразових святкових прикрас. Проте це велика помилка – є велика ймовірність, що посаджене в землю дерево продовжуватиме рости природним чином. Це одне з найбільш екологічних рішень. Проте садити ялинку варто подалі від будинку, бо розростаючись дерево може корінням пошкодити комунікації.

Однак правильне зберігання ялинки в приміщенні під час свят є надзвичайно важливим. Тому дерево слід регулярно поливати та ставити якомога далі від радіаторів. Якщо дерево не стало надмірно сухим, його також слід поступово загартувати, зберігаючи в місці з нижчими температурами, наприклад, на балконі в сонячний день. Через кілька днів дерево можна посадити на присадибній ділянці або в саду.

Що робити з живою зрізаною ялинкою?

Зрізану ялинку потрібно правильно підготувати, перед цим прибравши всі прикраси. Якщо у вас є власна ділянка або сад, нарізана на дрібні шматочки ялинка, чудово підійде як природна мульча для рослин, захищаючи їх від заморозків та втрати вологи.