Зазвичай жива ялинка може простояти близько 4 тижнів за умови належного догляду

Справжня ялинка створює святкову атмосферу у домі, проте вона вимагає правильного догляду, щоб виглядати свіжою якомога довше. Зазвичай жива ялинка може простояти близько 4 тижнів за умови належного догляду. Це означає, що, придбавши її на початку грудня, ви зможете насолоджуватися красою дерева до Нового року. Idealhome розповів про те, як продовжити її життя.

Як зробити так, щоб ялинка стояла довше

Як довго протримається ялинка, визначає, зокрема, її якість. Якщо ви придбали нездорове деревце, яке мало, приміром, пошкоджену кореневу систему, воно загине за 2-3 тижні, навіть якщо ви будете за ним доглядати дуже старанно.

Як потрібно доглядати ялинку? Поставте її в ємність із землею та регілярно поливайте. Також варто тримати ялинку якомога далі від радіаторів та інших гарячих місць, адже найбільша небезпека для ялинки – це спека.