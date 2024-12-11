Емілі Сіммонс радить уникати встановлення ялинки напроти вікна

При виборі місця для ялинки в оселі важливо врахувати, що її розташування може вплинути не лише на зручність, а й на атмосферу свята. Креативна директорка Ruggable Емілі Сіммонс розповідає про невдале місце для ялинки, пише Daily Record.

По-перше, уникайте розташування ялинки навпроти вікна. Звісно, так її побачать усі сусіди та перехожі, проте вдень ялинка блокуватиме доступ сонячного світла, створюючи темну й холодну атмосферу в кімнаті. Крім того, надмір сонячних променів може висушити ялинку, і вона почне сипатися раніше, ніж завершаться свята.

«Я завжди раджу ставити справжню ялинку збоку від вікна або ближче до вікна, яке не виходить на південь. Таким чином, ваша ялинка отримає необхідне їй світло, але без надмірного потрапляння прямих сонячних променів. Природне світло також зможе віддзеркалюватися в ялинковому декорі, додаючи сяйва і святкового настрою у вашій оселі», – зазначила Еміші Сіммонс.