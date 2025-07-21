На ринзі, як і в житті, не завжди перемагає сильніший. Іноді найбільша перемога – це вистояти до кінця і не зламатися. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про бокс. Це історії про людей, які виходили на ринг не заради слави, а щоб довести щось собі. Тут перемога – це вміння піднятися після удару, знайти віру в себе і йти вперед, навіть коли шансів майже немає.

«Роккі» (1976)

Культовий фільм про скромного боксера Роккі Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), якому випадає шанс битися з чемпіоном світу. Для Роккі головне – не перемогти, а вистояти весь бій і довести самому собі, що він чогось вартий. Участь для нього – вже перемога.

«Боєць» (2010)

Біографічна драма про боксера Міккі Ворда, якого грає Марк Волберг, про його складний шлях до чемпіона світу. У центрі сюжету – не лише тріумф героя на рингу, а й родинні конфлікти, боротьба з собою і шлях до самоствердження.

«Крихітка на мільйон доларів» (2004)

Фільм розповідає про трагічну долю боксерки Меґґі Фітцжералд (Гіларі Свенк), яка впевнена у тому, що стане зіркою жіночого боксу. Їй вдалося досягти значних успіхів, й у цьому величезна заслуга її тренера – колишнього бійця, який отримав у Меґґі найкращу у своєму житті вихованицю. Між ними виникли міцні, майже родинні стосунки, які не отримали розвитку через трагічний випадок на рингу – Меґґі переламала шийний хребет. Перед тренером постає складний вибір.