У цій добірці ми зібрали відомі та незаслужено забуті фільми про бокс, який був і залишається одним із найпопулярніших видів спорту в кіно, оскільки дозволяє поєднати класичний шлях героя з самовдосконалення та подолання себе з тривалими кривавими поєдинками, що не поступаються у видовищності екшн-сценам із бойовиків. І традиційно нагадуємо, що цих фільмів є набагато більше.

Жирне місто



Fat City, 1972, реж.: Джон Г’юстон, у рол.: Стейсі Кіч, Джефф Бріджес

Боксера йде до успіху через напівпідпільні аматорські бої, паралельно підробляючи на цибулевих полях і будівництві. Фільм показує те, що відбувається за лаштунками боксу.

Рокі



Rocky, 1976, реж.: Дж. Л. Евідсен, у рол.: Сільвестр Сталлоне, Талія Шайр

Рокі Бальбоа – людина легенда. Він вимотує себе виснажливими тренуваннями і мріє про пояс чемпіона світу, і здається, що він швидше помре, ніж покаже свою слабкість.

Скажений бик



Raging Bull, 1980, реж.: Мартін Скорсезе, у рол.: Роберт Де Ніро, на головному фото

Джейк ЛаМотта – боксер. І всі його психологічні й сексуальні комплекси люто викидаються на боксерському ринзі. Під гарячу руку йому попадається рідний брат...

Тріумф духу



Triumph of the Spirit, 1989, реж.: Роберт М. Янг, у рол.: Віллем Дефо

Фільм про бокс та про нацизм, заснований на реальних подіях. Грек Саламо Арух, чемпіона Балкан в середній вазі, опиняється у концтаборі, коли з'ясовується, що він єврей. В Освенцимі він знову змушений боксувати. Арух, якщо вірити його спогадами, виграв 208 боїв, знаючи, що переможений відправляється в газову камеру.

Великий білий обман



The Great White Hype, 1996, реж.: Реджинальд Гадлін, у рол.: Семюел Л. Джексон

Гостра сатира про становище афроамериканців у великому комерційному спорті. У фільмі є і кіноманська алюзія - назва, і частково сюжет, пародіюють фільм 1970-х Велика біла надія" про важку долю чорного боксера Джека Джефферсона в роки Першої світової війни.

Боксер



The Boxer, 1997, реж.: Джим Шерідан, у рол.: Емілі Вотсон, Деніел Дей-Льюїс

Колишній член ІРА Денні Флінн виходить на свободу після 14 -річного ув'язнення. Денні мріє тільки про одне - займатися боксом і назавжди залишити у минулому терористичну діяльність.

Бий у кістку



Play It to the Bone, 1999, реж.: Рон Шелтон, у рол.: Вуді Гаррельсон, Антоніо Бандерас

Гаррельсон та Бандерас грають двох друзів, професійних боксерів, чиї успіхи давно в минулому. Обидва отримують запрошення в Лас-Вегас брати участь в андеркарті бою самого Майка Тайсона. Андеркарт - бій для розігріву публіки.

Ураган



The Hurricane, 1999, реж.: Норман Джуісон, у рол.: Дензел Вашингтон, Дебора Ангер

За реальною історією темношкірого боксера Рубіна Картера на прізвисько «Ураган». Коли в одному з барів Нью-Джерсі вбивають трьох осіб, саме він потрапляє до списку підозрюваних, а потім його визнають винним у злочині. За такого вироку під питанням вже не тільки продовження спортивної кар'єри, а й взагалі нормальна подальша життя. «Ураган» починає шлях до визволення, не усвідомлюючи, наскільки він буде довгим.

Алі



Ali, 2001, реж.: Майкл Манн, у рол.:Вілл Сміт, Джеймі Фокс

Непереможний боксер Мухаммед Алі є великим героєм Америки, кумиром всього світу, і водночас, однією з найбільш недооцінених персон XX століття.

Нокдаун



Cinderella Man, 2005, реж.: Рон Говард, у рол.: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер

Зазнавши декілька поразок поспіль боксер Джим Бреддок змушений залишити спорт. У часи Великої депресії Бреддок береться за будь-яку роботу, щоб прогодувати родину. Він сподівається повернутися на ринг. І одного разу йому випадає такий шанс...

Боєць



The Fighter, 2010, реж.: Девід О. Расселл, у рол.: Марк Волберг, Крістіан Бейл, Емі Адамс, Мелісса Лео

Неймовірна, але реальна історія шляху до звання чемпіона світу боксера Мікі Ворда на прізвисько «Ірландець ». Сходження Уорда було схоже на сходження легендарного Рокі.

Гранд реванш



Grudge Match, 2013, реж.: Пітер Сігал, у рол.: Роберт Де Ніро, Сильвестр Сталлоне, Кевін Гарт, Алан Аркін, Кім Бейсінгер

Головні герої комедії «Гранд реванш» – два боксери пенсійного віку, останній раз вони зустрічалися у ринзі 30 років тому та обидва вважають той бій незакінченим. І, звичайно, це реванш і для виконавців головних ролей Роберта Де Ніро та Сильвестра Сталлоне: у 1997 вони зустрічалися на знімальному майданчику «Поліцейських». Крім того, Сталлоне зіграв боксера у культовому «Рокі», а Де Ніро – у класичній уже драмі «Скажений бик». Щодо режисера, то спорту (правда, не боксу, а футболу) присвячена комедія «Все або нічого».