Буревій повністю зірвав дах однієї з веж та пошкодив дах пристінного корпусу

Внаслідок буревію, що пройшов в ніч з 5 на 6 серпня на Поділлі, пошкоджено споруди Камянець-Подільського замку. Зокрема, шквальний вітер зірвав дах вежі XV століття і пошкодив покриття корпусу.

«Вночі 5 серпня на території Кам’янець-Подільського району різке погіршення погодних умов супроводжувалося сильними поривами вітру (понад 20 м/с) та заливним дощем. Внаслідок негоди на території району було повалено більше сотні дерев, зірвано дахи з 5 будинків та приватних споруд, а також пошкоджено дах на південній брамі Кам’янець-Подільської фортеці», – повідомили у ДСНС Хмельницької області.

Директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба повідомив ZAXID.NET, що буревій зірвав накриття башти Ласької і і пошкодив дах пристінного корпусу. Через це вода проникла всередину корпусу, де зберігалися експонати, їх серед ночі рятували працівники музею.

«Дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах», – написав він вранці 6 серпня у Facebook.