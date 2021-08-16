Сильні грози та пориви вітру призвели до відключень в електромережах Львівщини

У понеділок, 16 серпня, сильні грози та пориви вітру призвели до відключень в електромережах Львівщини. Станом на ранок без світла майже 50 населених пунктів області.

«Станом на 6:00 внаслідок стихії знеструмлені шість ліній електропередачі повністю та чотири частково, 38 населених пунктів повністю та 10 частково», – повідомили у «Львівобленерго».

Зокрема, знеструмлені населені пункти у Східному РЕМ (Буська частина), Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька частина), Центральному РЕМ (Перемишлянська частина), Карпатському РЕМ (Самбірська частина).

Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють 12 бригад у складі 39 працівників «Львівобленерго», задіяли 18 одиниць техніки.

У «Львівобленерго» нагадують, що про обірвані лінії електропередач треба негайно повідомляти на номер 0-800-30-15-68. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні. При падінні дерев або гілок, травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.