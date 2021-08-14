Найближчими днями у Львові очікують спекотну погоду, грози і град

У неділю, 15 серпня, у Львові синоптики прогнозують грози та град. Також в місті збережеться висока пожежна небезпека. Мерія застерігає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними.

За прогнозами Львівського гідрометцентру, завтра у Львові мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30° тепла.

16-17 серпня – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 16 серпня 27-32° тепла, 17 серпня21-26° тепла.

18 серпня – мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 19-24° тепла.

19 серпня – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 21-26° тепла.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Також варто уникати відкритої місцевості та води, бо вода – дуже добрий провідник струму.