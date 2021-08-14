Липень 2021 року став найгарячішим місяцем на Землі за всю історію наукових спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Середня температура повітря в липень становила понад 16,7°С, що на 0,93°C вище, аніж середнього значення за все ХХ століття. Крім того, температура липня у 2021 році на 0,01°C вища по передній рекордний показник в 2016 році.

«Цей новий рекорд показує тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату створює для всього світу», – прокоментував очільник NOAA Рік Спінрад.

Як приклад, температура липня 2021 року в Азії побила рекорд 2010 року. Водночас в Європі показники температури повітря в липні другі після рекорду 2018. А в Північній і Південній Америці, Африці та Океанії липень опинився в десятці найспекотніших за всю історію спостережень.

Це зробило липень нагарячішим місяцем за всю 142-річну історію наукових спостережень. Зважаючи на це, вчені прогнозують, що 2021 рік також увійде до десятки найспекотніших років.

Ще на початку серпня Міжурядової група експертів із питань змін клімату опублікувала звіт, в якому зазначалося, що Земля нагрівається швидше, ніж вважалось раніше, а можливостей уникнути наслідків меншає. Зі слів науковців, впливає на такі зміни також і діяльність людини.