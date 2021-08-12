Люди відпочивають на Сицилії попри високу температуру повітря, 11 серпня 2021 року

У середу, 11 серпня, на італійському острові Сицилія метеорологи зафіксували новий температурний рекорд, який становить +48,8°C. Про рекорд із посиланням на італійських метеорологів повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 11 серпня під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження («теплового куполу»), на острові Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C за даними автоматичної метеостанції у місті Siracusa.

У повідомленні сказано, що цю інформацію офіційно підтвердив місцевий агрометеорологічний центр (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

Таким чином, це значення є новим рекордом не лише Італії, а також і всієї Європи за весь час інструментальних спостережень.

Попередній рекорд максимальної температури повітря становив +48,0°C і був зафіксований в Афінах (Греція) 10 липня 1977 року.

Італія – не єдина країна Європи, яка потерпає від високої температури повітря. Так, у Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46°C. У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1°C.