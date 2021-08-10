Найближчими днями на Львівщині зростатиме температура повітря, а також припиняться дощі. Гроза очікується лише у середу, 11 серпня. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

У середу, 11 серпня, у Львові та області буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 15°С, вдень 24 – 26°С тепла.

Протягом четверга та п’ятниці, 12 – 13 серпня, буде без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 10 – 15°С, вдень 21 – 26°С тепла.

На вихідних, у суботу та неділю, 14 та 15 серпня, очікується мінлива хмарність, а також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 12 – 17°С тепла, вдень 14 серпня 25 – 30°С, 15 серпня 28 – 33°С тепла.

Нагадаємо, що через сильну спеку у Львові два дні поспіль фіксували температурні рекорди. 14 липня позначка температура сягнула 32°C, а 15 липня – 33,5°C. Це були найспекотніші дні за останні 75 років метеоспостережень.

Додамо також, що синоптики пояснили, чому температура повітря, яку фіксують на метеостанціях, відрізняється від тієї, що бачать люди на побутових термометрах.