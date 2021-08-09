Вищий рівень температури призведе до теплових хвиль, інтенсивніших штормів, посух, повеней, пожеж

Земля нагрівається швидше, ніж вважалося раніше, на що впливає, зокрема, діяльність людини. Про це йдеться у звіті Міжурядової групи експертів із питань змін клімату.

Експерти зазначають, що наразі середня температура у світі піднялася на 1,1 градуса. Згідно з Паризькою кліматичною угодою 2015 року, політики домовилися не допустити підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса.

Це теоретично допустима норма, перевищення якої може призвести до зменшення врожайності рослин і, відповідно, до змін в екосистемах світу.

Фахівці кажуть, що за будь-яким сценарієм планета у середньому нагріється на 1,5 градуса до 2040 року. Якщо ж викиди вуглецю не скоротяться упродовж найближчих років, поріг у 1,5 градуса перейдуть раніше.

Різке скорочення викидів може запобігти погіршенню змін клімату, але, на думку вчених, не поверне світ до менш екстремальних погодних умов.

Вчені кажуть, що довгострокові наслідки потепління неминучі: зокрема відбуватиметься підвищення рівня моря, продовжують танути льодовики. Якщо викиди різко скоротяться, глобальна температура підніметься вище 1,5 градуса до 2050 року.

Такий рівень температури призведе до теплових хвиль, інтенсивніших штормів, посух, повеней, пожеж, які вже фіксують у Західній Європі та США.

У звіті зазначають, що раніше сильні опади випадали раз на 10 років, але тепер їхня частота збільшилася на 30%, а посуха трапляється на 70% частіше.

Експерти зазначають, що хоч прогнози й невтішні, все ще є шанс запобігти найстрашнішим наслідкам. Так, якщо удвічі скоротити викиди вуглецю до 2030 року, тоді до середини століття можливо зупинити зростання температури. Зменшувати викиди пропонують за допомогою технологій, висаджування дерев.