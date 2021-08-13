Друга половина серпня в Україні розпочнеться із сильної спеки

Синоптики прогнозують поступове повернення в Україну сильної спеки. На вихідні 14-15 серпня температура повітря подекуди становитиме до 29 градусів, а вже з понеділка, 16 серпня, – до 36 тепла. Таку спеку принесе антициклон «Люцифер» з Африки, що вже дістався Європи.

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україну гаряче повітря прийде з Африки. Пік спеки припаде орієнтовно на вівторок, 17 серпня, коли температура в різних регіонах становитиме від 30 до 36 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря почне підвищуватись вже від п’ятниці, 13 серпня. На сході сьогодні буде від +25 до +27, у центрі – від +27 до +29, на півночі – від +24 до +26, на заході – від +25 до +29. Через це ДСНС оголосила надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Погода вночі становитиме на півдні від +17 до +19, на сході – від +16 до +18, у центрі – від +13 до +15, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +11 до +13.

Як інформував ZAXID.NET, цього тижня у Європі встановлено новий температурний рекорд – на італійському острові Сицилія температура повітря 11 серпня сягнула 48,8 градусів тепла. Додамо, що наприкінці липня – початку серпня середземноморське узбережжя Європи охопили масштабні лісові пожежі.