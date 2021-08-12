Рятувальники проводять пошукові роботи на зруйнованих паводком територіях у провінції Кастамону, Туреччина, 12 серпня 2021

На півночі Туреччини через аномальні зливи почалися паводки. Вода заполонила міста та знесла десятки автомобілів. Негода застала людей зненацька, пише Associated Press.

Станом на середу, 11 серпня, було відомо про щонайменше одного загиблого унаслідок паводків. Багато людей постраждали та зникли безвісти. Рятувальники за допомогою гелікоптерів знімали людей, які рятувалися від води на дахах. Паводки вразили прибережні провінції Бартин, Кастамону, Сіноп і Самсун.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що з метеорологічного погляду країна зіткнулась із найгіршою катастрофою за останні 50-100 років. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, який приїхав до Кастамону, заявив, що у деяких постраждалих від повені районах вода піднялась на 3-4 метри.

Найбільше від негоди постраждала провінція Кастамону: вода затопила місто Бозкурт, а десятки автомобілів були знесені. Власник місцевого ресторану Нурі Ерсос розповів місцевим ЗМІ, що вода затопила усе «за 10 хвилин».

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.



Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA — ABC News (@ABC) August 12, 2021

У Бартині негода зруйнувала кілька будинків та щонайменше два мости. Окрім того, частково обвалилась дорога, яка вела до сусідньої провінції Карабук. Щонайменше 13 людей постраждали під час руйнування моста. Рятувальникам вдалося евакуювати щонайменше 15 людей з будинків та транспортних засобів.

Heavy rain has triggered severe floods and mudslides in northern Turkey, leaving at least one woman missing and others injured.



Watch more videos from Sky News: https://t.co/bLVtq46Aub pic.twitter.com/No2aGe9PNM — Sky News (@SkyNews) August 12, 2021

У місті Аянчик у провінції Сіноп вода вийшла з берегів, через що була зруйнована щонайменше одна будівля. Багато постраждалих районів також залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, що з кінця липня через аномальну спеку і підпали лісів на західному і південному узбережжях Туреччини вирували лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Внаслідок цих пожеж загинули восьмеро людей.

Крім того, через аномальну спеку на сході Середземномор’я також спалахнули ліси в Греції, Італії, Албанії. 11 серпня на італійському острові Сицилія зафіксували найвищий температурний максимум у Європі за всю історію спостережень – температура повітря прогрілася до 48,8°C.