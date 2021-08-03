Курортні зони Греції, Італії, Хорватії, Албанії і Туреччини на середземноморському узбережжі постраждали від лісових пожеж, що поширились на значну територію через сильний вітер та високу температуру повітря. Хоча лісові пожежі під час спекотного періоду є цілком природними, та літо 2021 року вражає і кількістю, і потужністю природних явищ. ZAXID.NET розповідає, яка зараз ситуація на європейських морях та як ставляться до цього українці.

40-градусна спека

Хоча у Туреччині, де вогонь не вщухав ще із 28 липня, вдалось загасити 125 пожеж, кілька із них ще тривають. Вогонь забрав життя восьми людей. Туристів, зокрема українських, серед них немає, та МЗС України радить утриматися від відпочинку в Туреччині, адже невідомо, як ситуація розвиватиметься далі.

Нагадаємо, відповідальність за пожежі в Туреччині – за організацію підпалів – взяло на себе угрупування «Діти вогню», пов’язане із терористичною «Робітничою партією Курдистану».

У гасінні пожеж Туреччині допомагають пожежна авіація України, літаки ЄС та кількох інших країн. У країні підраховують збитки – постраждали тисячі домогосподарств. Ситуацію погіршує, як передає Радіо Свобода, 40-градусна спека, низька вологість і сильний вітер.

Поблизу Манавгату в Туреччині, де загинули семеро людей. Фото: France24

Подекуди людей евакуйовували човнами. Фото Al Arabiya

Між горами і морем

2 серпня зранку спалахнула лісова пожежа неподалік Торгіра у Хорватії. Ця місцевість розташована у курортному регіоні Далмація, поміж гірським масивом Біоково та Адріатичним морем. Повідомляється, що вогонь охопив 550 га, через що перекрили державну дорогу поблизу Торгіра. Місцева влада не евакуйовувала населення, адже загрози від вогню для них не було. Утім, через дим від пожежі тимчасово призупинили роботу аеропорту в місті Спліт, повідомляють Хорватські новини.

Фото 24sata

Пожежа швидко поширювалась через сильний вітер. Вогонь знищив соснові ліси та оливкові сади. У гасінні пожежі взяли участь понад 100 пожежників, 25 пожежних машин та кілька вертольотів. Раніше, наприкінці липня, пожежі стались на кількох хорватських островах.

Вогонь у заповіднику

Уже п’ятий день тривають лісові пожежі на Півдні Албанії. Найбільше занепокоєння влади викликає те, що вогонь дістався заповідника Карабурун, адже пожежники не мають обладнання для гасіння пожеж у важкодоступних місцях – в Албанії є лише один пожежний гелікоптер. Як повідомляє албанське видання Exit, для допомоги місцевій владі у приборкуванні вогню залучили армію. Зараз рятувальники та інші служби намагаються запобігти поширенню вогню на національний парк Ллогара і гору Дукат, де, утім, вже згоріли 120 гектарів соснового лісу. Також вогонь знищив понад 7000 оливкових дерев і сотні метрів виноградників.

В Албанії горить заповідник Карабурун. Фото Exit

Президент Албанії Ілір Мета заявив, що країна має звернутися за допомогою до Євросоюзу, адже сильний вітер сприяє поширенню вогню і ситуація «доволі хитка». За словами албанських посадовців, попередньо Хорватія та Італія пообіцяли допомогти у разі необхідності, зокрема Італія може виділити три вертольоти для гасіння пожежі у заповіднику.

Відрізані вогнем

Вихідними спалахнули і пожежі на італійському острові Сицилія. Поблизу міста Катанія вогонь дійшов впритул до моря, а деякі його райони, за словами місцевої влади, «повністю зруйновані». Приблизно 150 людей у Катанії вогонь відрізав від доріг, тож їх евакуювали морем, передає Euronews. На Сицилії участь у гасінні пожеж беруть 800 пожежників.

Лісова пожежа на Сицилії. Фото АА

Пляж після пожежі поблизу Катанії. Фото Ruptly TV

Перед тим, як вогонь спалахнув тут, пожежі стались і на Сардинії, де вони охопили 20 000 га, через що евакуювали 1500 людей. Також вогонь охопив частини Калабрії та Апулії, де розташовані адріатичні курорти. Окрім того, від вогню постраждав регіон Кампанія.

Евакуація в Греції

В суботу сильна пожежа спалахнула і на заході грецького острова Пелопоннес, поблизу третього за величиною грецького міста Патра, повідомляє France24. Там евакуювали мешканців одразу кількох сіл на узбережжі і перекрили рух дорогою, що з’єднує острів із материковою Грецією. До гасіння вогню залучили понад 100 пожежників, 5 пожежних літаків і кілька вертольотів.

Пожежа на острові Пелопоннес. Фото NDTV

Пожежники гасять лісові пожежі на острові Пелопоннес. Фото Ekathimerini

Хоча загиблих від вогню у Греції немає, та наразі 15 людей перебувають у лікарнях через проблеми із дихальною системою. У країні найближчими днями прогнозується спека до 47 градусів за Цельсієм, тож імовірно, що пожежі можуть посилитись. Як повідомляє Euronews, лише за вихідні вогонь знищив майже 14000 га. Усього виникло 60 лісових пожеж.

Як стало відомо у вівторок після обіду, через масштабні пожежі почалась евакуація людей із передмістя Афін. Ідеться, зокрема, про північну частину агломерації. Окрім помешкань, рятувальники евакуювали також дитячий табір у зеленій зоні, що опинився у зоні небезпеки. Мешканцям же самих Афін, як пише ЄП, рекомендують не відчиняти вікна через дим.

Лісові пожежі – чи це нормально?

Якщо відкинути підпали, що, імовірно, стали причиною лісових пожеж на курортах Туреччини, то сильна спека і тривала відсутність дощу також можуть сприяти виникненню займань і їх швидкому поширенню.

Ще минулого року, за інформацією Global Forest Watch, кількість лісових пожеж у світі зросла на 13% у порівнянні з попереднім роком, а тривалість періодів лісових пожеж збільшилась на 20%, якщо порівнювати із даними 50-річної давнини. Це пов’язано зі змінами клімату, що у Європі відбуваються швидшими темпами, аніж в інших частинах світу.

Додамо, що раніше, у липні, ті ж зміни клімату призвели до руйнівних повеней у Західній Європі і на іншому – чорноморському – узбережжі Туреччини.

Чи відмовляються українці від турів?

У соцмережах можна побачити фотографії українців, які відпочивають на турецькому узбережжі із пожежами на фоні. Вони говорять про попіл на деяких пляжах і запах диму. Як розповіли ZAXID.NET кілька львівських турагентів, жоден з їхніх клієнтів упродовж минулого тижня, коли вже було відомо про лісові пожежі в курортних зонах, від турів не відмовився. Та й в МЗС України зазначають, що масових звернень від українських туристів Посольство України в Туреччині не отримувало.

Турагенти зазначають, що у багатьох місцях вогонь вже приборкали. Та й влада, зокрема у Туреччині, говорить, що ситуація під контролем. Окрім того, якщо у прийомі туристів не відмовив готель, то і компенсації за втрачений відпочинок не буде.

Що робити, якщо ви опинились в районі пожеж

Лікарі застерігають, що лісові пожежі можуть завдати сильної шкоди здоров'ю. Так, львівська сімейна лікарка Людмила Звір пояснює, що під час горіння чи то трави, чи то лісу виділяється багато вуглекислого і чадного газу. Окрім того, температура повітря навіть за кілометр чи більше від самої пожежі суттєво зростає, що може призвести до теплового удару.

«Дослідження канадських вчених показало, що є зв'язок між лісовими пожежами і зростанням кількості госпіталізацій людей із хворими серцевою або дихальною системою. Вже за кілька годин від початку пожежі з районів, що неподалік, починає надходити багато викликів про артеріальний тиск, проблеми з диханням. І це не тільки через стрес і переживання, а й через вплив речовин, що виділяються під час горіння», – говорить лікарка.

Також варто зважати на забрудненість території, де вирує пожежа, іншими речовинами, адже всі вони опиняються у повітрі. Якщо це будуть, наприклад, важкі метали, то їх осідання в легенях може призвести до онкологічного захворювання.

«Якщо великі частинки попелу подразнюють очі і слизові, то його мікрочастинки, яких ми не бачимо, здатні потрапляти глибоко в легені або навіть у кровотік», – додає Людмила Звір.

Лікарка рекомендує у випадку, якщо ви опинились поблизу лісової пожежі, дотримуватись кількох правил:

відійти якомога далі від пожежі;

часто промивати очі водою;

пити багато рідини, щоб зволожувати слизові;

дихати через маску.

Тобто продовжувати засмагати на пляжі і купатись у морі, говорить медик, не варто.