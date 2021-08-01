Пожежі в Туреччині тривають вже п’ять днів

Афілійоване з терористичною «Робітничою партією Курдистану» (РПК) угрупування «Діти вогню» взяло на себе відповідальність за початок масштабних пожеж, що вирують у Туреччині з 28 липня, повідомив у неділю, 1 серпня, ресурс EHA Media.

«Ініціатива “Діти вогню”, дочірня група терористичної організації РПК, бере на себе відповідальність за пожежі на Середземному та Егейському узбережжях Туреччини», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначимо, що «Діти вогню» вже заявляли про свою причетність до підпалів у Туреччині впродовж двох останніх років.

Пожежі в Туреччині: що відомо

За останні п'ять днів на території Туреччини спалахнули 112 пожеж. Влада евакуювала туристів на південному заході країни, зокрема – з готелів у Бодрумі.

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей. Майже сотня окремих пожеж палала поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів. Пожежі охопили шість провінцій на півдні країни.

За підозрою в причетності до підпалів вже заарештували одну людину.

Для громадян України у Туреччині у разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Це організація, утворена в 1978 році, яка домагається незалежності Курдистану – провінцій південно-східної Туреччини, які населяють курди. Загалом Курдистан – це назва етнічних територій, які повністю або переважно населені курдами. Вона поділена між Туреччиною, Іраком, Іраном і Сирією і не має природних кордонів.