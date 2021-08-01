Лісові пожежі в Туреччині вирують з 28 липня

Турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де вирують масштабні лісові пожежі, які загрожують готелям та будинкам місцевих жителів, пише в неділю, 1 серпня, BBC.

Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодрума опублікував у Twitter кадри, на яких видно, що вогонь все ще палає в неділю вранці.

Місцеві ЗМІ також опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа.

| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя восьми людей. Останні дві людини загинули в суботу, 31 липня. Турецька влада заявляє, що більшість пожеж перебувають під контролем. До їхнього гасіння залучили не лише турецьку авіацію, але й літаки з України, Азербайджану, Ірану і Росії.

В неділю вранці стало відомо, що за підозрою в організації пожеж вже заарештували одного підозрюваного.

Для громадян України у Туреччині у разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.