На території майбутнього заводу вже заклали фундамент

Неподалік Бучача на Тернопільщині запрацює новий комбікормовий завод. На території вже заклали фундамент. За словами керівництва заводу, на підприємстві працюватиме 40 людей.

Як повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація, фундамент під будівництво заклали у селі Заривинці неподалік Бучача. Нова лінія виробництва дозволить створити близько 40 робочих місць.

Завод входить у структуру товариства «Бучачагрохлібпром», одним із напрямків роботи якого є тваринництво. «Завдяки власному виробництву комбікорму плануємо покращити засвоюваність продуктів для тваринництва. Обладнання закуповуємо у Німеччині. Окрім того, встановлюємо дві лінії - заготівлі та відвантаження на ферми», – зазначив головний інженер «Бучачагрохлібпром» Ігор Каковчик.





Завод виготовлятиме 10 тонн комбікорму в годину. Це забезпечуватиме потребу підприємства у кормах. Втім, інвестори не виключають, що згодом потужностей вистачатиме і для виробництва продукції під реалізацію. За словами голови наглядової ради підприємства Петра Гадза, згодом у цьому ж регіоні планують збудувати ще один тваринницький комплекс.

«Плануємо збудувати ще один тваринницький комплекс на 4400 дійних голів з глибокою переробкою гною для зеленої енергетики. Вироблятимемо близько 15-20 МВт світла. А також зведемо тепличний комплекс на площі 12 гектарів, що дозволить додатково створити 200-250 робочих місць», – зазначив він.