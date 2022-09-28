Після війни непокараність Росії за вчинені злочини розчарує українців більше за високий рівень корупції та низький рівень життя, свідчить опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

«На запитання “Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни” найчастіше мешканці України відповідали “Непокараність Росії за вчинені злочини” (65,8%). Друге і третє місце посіли “Високий рівень корупції” (36,3%) та “Низький рівень життя, бідність” (34,6%)», – йдеться в результатах опитування.

Водночас соціологи констатували, що розчарування від непокарання Росії у вікових групах та регіонах проявляється по-різному. Зокрема, мешканці західних та центральних областей трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південних і східних регіонів – 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%).

Натомість мешканці півдня і сходу частіше зазначали про можливе розчарування низьким рівнем життя й бідністю (42,3% і 43,3%), ніж мешканці заходу (27,4%). У центрі цю відповідь обрали 31,4% опитаних.

Ще в п’ятірку ймовірних розчарувань українців після завершенню війни увійшли проблеми неповернення співгромадян з-за кордону (24,7%) та переселення в Україну росіян та білорусів (19%).

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 22 червня по 19 липня 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.