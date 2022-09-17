Якщо ділянка зі схилами, слід враховувати розробку терас

Багато хто мріє про затишну садибну ділянку з клумбами, газоном та альтанкою. Проте часом ділянки трапляються з нерівним рельєфом, і тому для їх організації потрібно враховувати багато нюансів, які допоможуть ушляхетнити територію. Декоративні рослини підбираються також відповідно до умов зростання. Agromarket розповідає, як зробити нерівну ділянку привабливою та зручною.

Нюанси оформлення нерівної ділянки

Щоб організувати сад на нерівній ділянці, потрібно врахувати безліч факторів: роза вітрів, ухили, кути нахилу, потрапляння сонячного світла, де накопичується вода після опадів або танення снігу. Ландшафтний дизайн нерівної ділянки включає розробку проекту і дренажної системи, яка відводитиме талі води з ям і низин та забезпечить осушення землі. Також варто розрахувати, чи осідатиме або обвалюватиметься на ділянці ґрунт. Це найважливіша частина робіт. Зміцнення схилів допоможе уникнути руйнування та загибелі рослин.

Якщо ділянка зі схилами, слід враховувати розробку терас, які допоможуть сформувати грядки та зробити їх доступними. Окрім того, варто подбати про сходи, які полегшать пересування. Тераси можуть бути відокремлені кам’яними підпірками, що надасть витонченості саду та стилю. Якщо схил розташований на сонячному боці, варто подбати про полив. Найпростіше – провести крапельну систему поливу або підземну з виведеними соплами.

Підготовка до оформлення нерівної ділянки

На початку потрібно повністю обійти територію та перевірити кожен куточок. За основний критерій береться рельєф місцевості та розміщення будинку. Якщо будівель на ділянці немає, то вибирається місце для дому. Якщо він вже збудований, коригується вибір місця для городу, саду та альтанки. При різких рельєфних перепадах доведеться або вирівнювати його, або продумати розташування драбин і гірок.

План-схема нерівної ділянки

Після огляду складається докладний план із зонування. Кожна зона несе своє функціональне навантаження:

гостьова: сюди заходять чи заїжджають на машинах люди (відводиться 5% від загальної площі);

житлова та господарська: до неї входять будинок, гараж, сарай, теплиця, лазня;

городна та садова (займає трохи більше 70%);

зона відпочинку: включає навіс або альтанку із мангалом на зеленій галявині (близько 10-15% території);

дитяча: зона для розваг дітей.

Основні принципи ландшафтного дизайну нерівної ділянки:

1. Єдність спільної ідеї. Передбачається періодичне повторення схожих елементів у різних місцях, природних чи декоративних. Так досягають гармонії та цілісності.

2. Природність. Створення складних споруд порушує природний баланс у природі, занадто яскрава гама кольорів виснажує. Краще використовувати не більше трьох натуральних фарб та відтінків.

3. Гармонія. Неважливо, як розташовуватимуться клумби, дерева та кущі – симетрично або асиметрично. Головне – щоби все гармонійно поєднувалося.

4. Глибина краєвиду. Дерева та кущі повинні висаджуватися за правилами: високі на далекому плані, низькі – на передньому. Так досягається ефект розширення простору.

Елементи оформлення ділянки:

Паркан. Дизайн огорожі залежить від фасаду будинку. Це може бути висока стіна для захисту від непроханих гостей або низька огорожа для позначення меж саду чи сітчастий паркан з рослинами, що плетуть.

Доріжки. Призначені не тільки для переміщення, а й для зонування та оздоблення. Викладаються з дерева, каменю або плитки у поєднанні з будинком та парканом.

Дерева та кущі. Декоративні дерева висаджуються або окремо біля альтанки, або вздовж паркану, або окремими групами із загальною кроною. З чагарнику можна створити живу огорожу або фон для садової скульптури, задекорувати квітники та клумби.

Газони. Їм потрібен регулярний догляд: полив, оновлення, стрижка.

Клумби та квітники. Можуть бути килимовими, вертикальними, піднятими. Клумби потрібно обов’язково обгороджувати цеглою, деревом або каменем.

Водні споруди. Ставки або маленькі фонтани застосовуються для розведення риби, а також для поливу рослин.

Ділянки із перепадом рельєфу. Нерівний рельєф місцевості придатний для створення невеликих терас та зонування майданчиків. Для поділу монтуються драбинки та кам’яні невисокі огорожі.

Ліхтарі. Продумане освітлення прикрасить ділянку, зробивши її таємничою та безпечною одночасно. Потрібно спроектувати його так, щоб у темряві було видно всі закутки.

Садова скульптура. Пожвавлює місце відпочинку, надає йому шарму та оригінальності.

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