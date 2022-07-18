При плануванні подвір'я варто враховувати не тільки власні побажання, а й комфорт сусідів

При облаштуванні подвір’я свого дому ми першочергово думаємо про красу та зручність для себе. Проте потрібно враховувати й те, що певні наші рішення можуть порушити спокій і права сусідів. Як цього уникнути і водночас мати комфортне та приємне подвір’я, розповідає «Зелена садиба».

Що врахувати

Перше, що треба зробити, працюючи над організацією ландшафту подвір’я, – це скласти список всіх обов’язкових і бажаних об’єктів. Обов’язкові – це технічні і господарські будівлі, без яких проживати в заміському будинку не комфортно. Бажані – це різноманітні арки, перголи, шпалери тощо, завдання яких зробити ваш двір більш привабливим і затишним.

Приблизно цей список може виглядати ось так:

гараж чи/і парковка щонайменше на дві машини: навіть якщо у вас поки що машини немає, треба врахувати, що до вас будуть приїздити гості;

господарські будівлі – маленький будиночок для усамітнення чи гостей, майстерня, літня кухня, сарай для домашніх тварин тощо;

під’їзні шляхи до гаража, садові доріжки;

cистема освітлення;

місця і майданчики для відпочинку – альтанка чи тераса, баня, басейн, майданчики для спортивних занять чи дитячих ігор;

озеленення – високі чи вертикальні грядки, декоративні квітники, живоплоти, фруктові чи декоративні кущі і дерева;

інші об’єкти дизайну подвір’я – водойми, фонтани, садові скульптури тощо.

Коли ви вже точно вирішили, які саме об’єкти мають бути на території вашого двору, можна переходити до наступного етапу – нанесення їх на схематичний план.

Правила розташування будівель

Існують конкретні вимоги розміщення житлових будівель і інших архітектурних об’єктів на ділянці. Так, наприклад, приватний житловий будинок повинен розташовуватися на відстані не менше 3 м від межі двору, а якщо за парканом проходить автомагістраль – не менше 6 м. Такі норми спрямовані на захист господарів від зайвого шуму і пилюки.

Якщо ви плануєте мати в дворі будівлі для тримання худоби, птиці чи свиней, врахуйте, що їх не можна розташовувати ближче 4 м від сусідського паркану. Інші господарські будівлі дозволяється розташовувати за метр від нього.

Особливості озеленення

Звичайне дерево може стати причиною постійних сварок із сусідами. Тому варто пам’ятати, що великі дерева можна висаджувати не ближче, ніж за 3 м від межі з сусідами, дерева середнього росту – за 2 м, декоративні кущі – за метр. Враховуйте цей факт, якщо облаштовуєте по периметру ділянки живопліт. Розумно було б це питання заздалегідь обговорити з сусідами, бо деякі види рослин можуть викликати алергію.

Санітарно-гігієнічні норми

Якщо на вулиці присутній туалет, треба врахувати, що він має бути розташований приблизно за 15 м від будівлі, і відстань до сусідського будинку має бути не меншою. Баня чи сауна мають зводитися не ближче, ніж за 5 м від головного будинку. Криницю не можна копати поряд з компостною купою, туалетом чи загоном для худоби. Оптимально варто розташовувати джерело води від таких об’єктів на відстані понад 20 метрів.

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