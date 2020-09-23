Серед розмаїття пропозицій на ринку нерухомості Львова обрати свій ідеальний варіант буває непросто. Проте, насамперед варто звернути увагу на те, чи достатньо місця у новій квартирі для комфортного життя. Особливо це актуально у час карантину, коли так хочеться більше простору, сонця та свіжого повітря.

Окремий балкон у квартирах ЖК Щасливий PLATINUM

Постійне перебування вдома сформувало новий погляд на житло, у центрі якого – в будь-який момент мати можливість вийти на балкон. Особливо, якщо він просторий і на сонячній стороні. Звідси ж випливає й інший важливий аспект, на який раніше українці не звертали належної уваги – рівень інсоляції. А якщо сім’я складається хоча б з трьох осіб – то ідеальним варіантом сімейного помешкання стане житло великої площі, в якому продумане планування, є можливість втілення найрізноманітніших дизайнерських рішень та організації особистого простору для кожного члена сім’ї. Вибір саме таких квартир пропонує статусний житловий комплекс Щасливий PLATINUM. Тут майбутні мешканці точно знайдуть затишок та комфорт, адже коли довкола багато простору, зручна інфраструктура та локація, життя стає безтурботним, як ніколи раніше. Крім того, важливою перевагою квартир у ЖК є наявність великих балконів та панорамних вікон, що дозволяє отримати максимум сонця, яке, своєю чергою, позитивно впливає на людський організм.

ЖК Щасливий PLATINUM

До того ж простора квартира дозволяє реалізувати оригінальні дизайн-проєкти і перетворити тим самим апартаменти на справжній витвір мистецтва. Безумовно, для створення вражаючого дизайну інтер’єру трикімнатної квартири знадобиться багато часу і старань, але результат того вартий, адже власник може додати в оселю різноманітні габаритні елементи, які неможливо розмістити у маленьких квартирах.

Планування квартир у ЖК Щасливий PLATINUM

Планування квартир у ЖК Щасливий PLATINUM

Отримати фахову консультацію та відчути всі переваги просторого і комфортного жила від надійного забудовника можна вже зараз, звернувшись у відділ продажу ЖК Щасливий PLATINUM. Головне не зволікати, адже кількість квартир – обмежена!

Безумовною перевагою купівлі дво- та трикімнатних квартир у ЖК Щасливий PLATINUM також є і ціна, адже що більша площа – то вартість квадратного метра є нижчою. Наприклад, якщо однокімнатна квартира обійдеться у 35 тис. гривень за м², то під час купівлі двокімнатної квартири ціна становитиме 29500 гривень за метр, а «квадрат» трикімнатної квартири коштуватиме ще менше – 25500 гривень. Так, перевага купівлі просторого житла є очевидною. Крім того, у житловому комплексі є трикімнатні квартири площею 83 м². У них кухня поєднана із залом так, що дозволяє зробити її як у форматі студії, так і окремою. До того ж і кухня, і зал мають окремий балкон, що додатково збільшує як фізичний простір, так і простір для втілення ідей.

Саме карантин і самоізоляція ще раз нагадали нам про важливість якісної інфраструктури навколо. Мати в пішій доступності власний парк, зони для відпочинку, спорту і вигулу домашніх улюбленців вже стало необхідністю! Тож для тих, хто цінує великі площі, мріє про унікальну оселю, в якій можна втілити сміливі дизайнерські рішення, створити унікальний куточок для кожного члена сім’ї – ЖК Щасливий PLATINUM стане найкращим варіантом житла в сучасному та розвиненому районі м. Львова, лише за кілька кроків від центру. Адже коли йдеться про комфорт, то на просторі точно не варто економити. Тим паче у теперішній час, коли питання комфортного житла остаточно вийшло на перше місце.

Звертайтеся за консультаціями до менеджерів відділу продажу за телефоном 0676640546.

Та за адресами: просп. В. Чорновола, 67 та вул. Чайковського, 26