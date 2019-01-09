Невідомі побили шибки у дрогобицькій хоральній синагозі

Шибки синагоги розбили камінням

У відкритій влітку 2018 року після реставрації хоральній синагозі ХІХ століття в Дрогобичі невідомі розбили три шибки у вікні. Єврейська громада вирішила не писати заяву у поліцію і наразі рахує збитки.

Про інцидент ще 8 січня повідомив місцевий дрогобицький сайт «Варто». У публікації на сайті вказано, що увечері 7 січня невідомі розбили камінням вікна синагоги.

Автор цієї публікації Леонід Гольберг уточнив ZAXID.NET, що інцидент відбувся близько 17:00. За його словами, на місце події викликали поліцію, однак голова єврейської громади Дрогобича Йосиф Карпін вирішив не писати заяву в поліцію.

Невідомі розбили шибки у синагозі

«Нам подзвонив колишній сторож синагоги, який там неподалік живе, і повідомив про таку ситуацію. Поліцію на місце викликали, але голова громади вирішив не писати заяву, бо це якісь п’яні хулігани – хто їх знайде? І камери слабкі. Просто сенсу писати заяву немає», – зазначив Леонід Гольберг.

За його словами, суму збитків єврейська громада поки що не порахувала.

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський 9 січня на своїй сторінці у Facebook відреагував на інцидент у Дрогобичі, нагадавши, що відкриття відновленої синагоги відбулось торік.

Нагадаємо, хоральну синагогу після 6-річної реставрації відкрили у червні 2018 року. Будували синагогу майже 23 роки – з 1842 до 1865 року. Під час ІІ Світової війни синагога слугувала конюшнею, а після війни тут розмістили склади солі, тканин та меблів. На початку 90-х років синагогу повернули єврейській громаді, але вона була в занедбаному стані, тож не використовувалась.