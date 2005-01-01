У Дрогобичі відкрили відреставровану хоральну синагогу XIX ст.

Відреставрована синагога в Дрогобичі

У неділю, 17 травня, у Дрогобичі на Львівщині відкрили відреставровану хоральну синагогу ХІХ століття. Фото з відкриття опублікував у Facebook керівник Дрогобицького регіонального інтернет-телебачення Сергій Матійко.

У відкритті синагоги взяли участь міський голова Дрогобича Тарас Кучма та представники єврейської громади міста.

Фото Сергія Матійка

Розташована на вул. Пилипа Орлика в Дрогобичі хоральна синагога збудована в 1842-1865 роках у стилі віденської сецесії. На той момент була однією з найбільших синагог на території Європи та найбільшою в Західній Україні. У часи Другої світової війни приміщення синагоги використовували як конюшню, а пізніше – як склад та крамницю.

Синагога в 2012 році до початку реставрації (фото Folkerman)

На початку 90-х років синагогу повернули єврейській громаді, але вона була в занедбаному стані. Активна реконструкція тривала з 2013 року за кошти меценатів.

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