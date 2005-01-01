У Дрогобичі відкрили відреставровану хоральну синагогу XIX ст.

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 12:238440

До теми

У Дрогобичі відкрили відреставровану хоральну синагогу XIX ст.
фото Сергія Матійка
Відреставрована синагога в Дрогобичі

У неділю, 17 травня, у Дрогобичі на Львівщині відкрили відреставровану хоральну синагогу ХІХ століття. Фото з відкриття опублікував у Facebook керівник Дрогобицького регіонального інтернет-телебачення Сергій Матійко.

У відкритті синагоги взяли участь міський голова Дрогобича Тарас Кучма та представники єврейської громади міста.

Фото Сергія Матійка

Розташована на вул. Пилипа Орлика в Дрогобичі хоральна синагога збудована в 1842-1865 роках у стилі віденської сецесії. На той момент була однією з найбільших синагог на території Європи та найбільшою в Західній Україні. У часи Другої світової війни приміщення синагоги використовували як конюшню, а пізніше – як склад та крамницю.

Синагога в 2012 році до початку реставрації (фото Folkerman)

На початку 90-х років синагогу повернули єврейській громаді, але вона була в занедбаному стані. Активна реконструкція тривала з 2013 року за кошти меценатів.

Відео «Варто»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львів'янин пробив у стіні вікно і пошкодив давню єврейську фреску ZAXID.NET
У Львові офіційно відкрили меморіал «Простір синагог» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук