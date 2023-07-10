Літеру Z намалювали на шістьох автомобілях з українськими номерами

Невідомі вандали в ніч проти неділі нанесли на автомобілі з українськими номерами у Відні символи російської агресії проти України – літеру Z, поліція почала розслідування. Про це в понеділок, 10 липня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на австрійського мовника ORF.

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт, що на сході міста. Символи Z помітили на шістьох автомобілях, зареєстрованих в Україні.

«На сьогодні розслідується шість справ за підозрою в пошкодженні майна невідомими зловмисниками», – підтвердили у віденській поліції. Крім того, про інцидент також повідомили державне відомство з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, літера Z уже давно стала символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме літера Z була написана на російській техніці, яка зайшла в Україну вночі 24 лютого 2022 року. В деяких європейських країнах її прирівняли до символа агресії та заборонили демонструвати.