Парк заклали лише 22 травня

У зеленому господарстві Дрогобича повідомили, що вандали знищили частину саджанців у нещодавно закладеному Парку Нескорених. Дерева там висадили 22 травня у пам’ять про закатованих в Ізюмі українців.

У прес-службі міськради Дрогобича повідомили, що невідомі поламали частину дерев і вкрали або понищили опори саджанців.

«Молоді саджанці дуба, висаджені на вулиці Наливайка, мали в майбутньому стати могутнім символом сили та незламності українського народу. Однак не минуло й місяця, як частину посадки знищили вандали», – кажуть в міськраді.

Зламані саджанці у закладеному парку пам'яті в Дрогобичі

Працівники зеленого господарства вже відновлюють опори та проведуть висадку додаткових дерев. Можливих свідків вандалізму просять повідомляти в поліцію.