Жінка пошкодила банер, який висів на огорожі місцевого храму

Парафіянка одного з храмів УПЦ МП на Житомирщині порвала банер у пам'ять загиблих від рук окупантів дітей. Меморіал висів на огорожі Свято-Миколаївського храму, який належить УПЦ МП у селі Попільня, повідомили у суботу, 22 квітня, у територіальній обороні Попільнянської громади.

Інцидент трапився у четвер, 20 квітня, коли літня жінка почала виголошувати антиукраїнські гасла та вирізати з банера у пам'ять загиблих дітей слово «російські». Крім того, послідовниця УПЦ МП почала забирати писанки, які принесли місцеві діти до банера. У територіальній обороні повідомили, що банер встановили 19 квітня члени релігійної громади ПЦУ.

«До банера прийшла жінка поважного віку, почала вигукувати антиукраїнські гасла, вирізала з банера слово "російські", забрала писанки та сказала, що цьому не місце біля російської церкви. Ця жінка являється прихожанкою московського попа Петра Лисоса, який і напоумив її зробити таке», – повідомили у ТРО Попільнянської громади.

До банера у Попільні приходили небайдужі громадяни та діти, які приносили до меморіалу квіти, іграшки та писанки. У храмі вандалізм парафіянки не прокоментували.