Отцю Дмитру Сидору інкримінують розпалювання релігійної ворожнечі

В Ужгородському міськрайонному суді у четвер, 20 квітня, обрали запобіжний захід священику УПЦ МП Дмитру Сидору: його зобов'язали здати закордонний паспорт і з'являтися на допити до слідчого або прокурора за першою вимогою. Про це повідомив протоієрей УПЦ МП Віктор Палош, який був присутній на засіданні суду, пише «Суспільне».

«Особисте зобов'язання не покидати Україну, він має здати закордонний паспорт, а також має з'являтися зразу на допит до слідчого або прокурора за першою вимогою. Ми погодились з отцем Димитрієм, що це рішення суду є справедливим. Але ми не згідні з тими претензіями, які пред'являє прокурор», – розповів протоієрей УПЦ МП Віктор Палош.

Протоієрею УПЦ МП Дмитру Сидору інкримінують статтю 161 кримінального кодексу «Розпалювання релігійної ворожнечі».

Як розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола, суд застосував стосовно Сидора міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та із забороною спілкуватися зі свідками.

«Це зроблено для того аби не допустити тиску на вірників, яких Сидор щодня зомбує своїми агітпроповідями», – написав журналіст в Telegram.

Зазначимо, що 16 березня Служба безпеки України вручила підозру священнику УПЦ МП та настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Дмитру Сидору, засудженому раніше за сепаратизм.

За даними слідства, отець Дмитро Сидор дискредитував вірян ПЦУ, називаючи їх «безбожниками», а саму церкву ототожнював з «пустим безблагодатним підвалом з павуками» і «конфесією мерців».

У січні ЗМІ писали, що Сидор погрожував, що у випадку заборони УПЦ МП або приєднання до ПЦУ собор перейде до Сербського патріархату.

Після вручення підозри Сидор на Facebook-сторінці Кафедрального Хресто-Воздвиженського собору просив «наших православних християн про молитву, призов благодаті Божої в час, коли він знову переносить випробовування кримінальним переслідуванням КП № 12022070000000353 по ст. 161 ч.1», пише «Укрінформ».

За розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті підозрюваному загрожує від 3400 до 8500 грн штрафу, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Ужгородський міськрайонний суд вже розглядав справу щодо отця Сидора у 2012 році (тоді йшлося про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») і присудив йому три роки позбавлення волі умовно.