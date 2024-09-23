Незаконний кіоск відновлюють на місці демонтованого МАФу на вул. Володимира Великого, 59в

У Львові на місці демонтованого кіоска відновлюють новий павільйон. МАФ із кебабом демонтували за рішенням виконкому після того, як там сталося масове отруєння. Крім цього, його встановили без відповідних дозволів.

Йдеться про МАФ на вул. Володимира Великого, 59в, біля зупинки громадського транспорту. На початку липня 2023 року до лікарні з харчовим отруєнням потрапили шестеро львів’ян, які харчувалися у цьому закладі швидкого харчування. Відомо, що відвідувачі їли кебаб з курятиною та яловичиною.

Після цього мерія заявила, що МАФ встановлений незаконно та розташований на тротуарі, в межах червоних ліній вул. Володимира Великого. У серпні виконавчий комітет ухвалив демонтувати МАФ, його розібрали у березні 2024 року.

23 вересня 2024 року заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач повідомив, що на місці демонтованого кіоска будують новий.

«Це тільки в Україні може так бути, щоб тимчасова споруда, яка стояла без жодних документів з 2017 року, яка захопила тротуар, в якій шаурмою отруїлися люди і яку врешті-решт місто змусило демонтуватися – знову повернулася. Франківська райадміністрація вже написала вимогу про повторний демонтаж споруди на ТзОВ “Біля універмагу”, адже власники самовідродженого МАФу переховуються і не зізнаються», – зазначив Любомир Зубач.

Він додав, що поруч встановлена камера відеоспостереження, тож з часом вдасться встановити, хто відновлює демонтований кіоск на вул. Володимира Великого, 59. Крім цього, Франківська райадміністрація написала заяву в поліцію про захоплення комунальної землі.