Невідомі зі зброєю пограбували будинок бізнесмена в Одеській області

В Одеській області в ніч на середу, 13 березня, невідомі грабіжники вчинили збройний розбійний напад на будинок місцевого бізнесмена.

Як повідомила агенція УНІАН з посиланням на представника місцевої поліції, за попередніми даними, четверо зловмисників, на обличчях яких були маски, в одному із сіл Овідіопольського району увірвалися до приватного будинку, в якому разом з батьками були троє малолітніх дітей. Як зазначив співробітник поліції, молодшій дитині ще не виповнилося трьох років.

Підозрювані сильно побили господаря, і, погрожуючи пістолетом, змусили відкрити сейф. За інформацією представника поліції, зловмисники забрали ювелірні прикраси та готівкові кошти в різній валюті – приблизно на суму 0,5 млн доларів. Відтак злочинці зникли з місця події на автомобілі, який, ймовірно, їх очікував.

Агенція також повідомила, що цю інформацію їй підтвердили у відділі комунікацій обласної поліції. Там уточнили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Грабіжників розшукують.

Нагадаємо, в Херсоні грабіжники під час розбою забрали з будинку бізнесмена понад 140 тис. доларів.