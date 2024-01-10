Арія Міа Лоберті та її собака Інгрид

Незряча актриса Арія Міа Лоберті увійшла в історію «Золотого глобусу». На церемонії вона стала першою незрячою актрисою, яка пройшла по червоній доріжці зі своїм собакою-поводирем. Її роль у відомому серіалі «Все те незриме світло» була серед номінантів.

Лоберті наголосила, що для неї честь представляти свою спільноту та культуру, підкресливши безпрецедентний характер такого представлення на такій масштабній кінематографічній події. Її присутність вказує на важливість інклюзивності та в індустрії розваг, наголосила актриса.

На церемоніх вручення «Золотого глобусу» (фото Golden Globe)

«Все те незриме світло» є екранізацією роману американського письменника Ентоні Дорра, що вийшов у 2014 році. Книга принесла своєму автору Пулітцерівську премію та медалі Ендрю Карнегі (щорічна літературна нагорода США).

За сюжетом наприкінці ІІ Світової війни доля та радіо зводить незрячу француженку й німецького солдата.