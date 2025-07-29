Росіяни завдали ударів дронами та бомбами по цивільній інфраструктурі області

У ніч на вівторок, 29 липня, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні. Зокрема, під атаку потрапила Дніпропетровська область, де внаслідок нічних ворожих обстрілів загинули чотири людини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, вночі росіяни завдали ракетного удару по місту Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки частково зруйнована 3-поверхова будівля, яка не експлуатувалася, а також пологовий будинок і відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – повідомив голова ОВА.

Крім того, росіяни атакували дронами та керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровщини. Там пошкоджені чотири будинки, адміністративна будівля, магазини, АЗС та авто. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще дві зазнали поранень.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня росіяни атакували Запорізьку область фугасними авіабомбами. Окупанти влучили у будівлю виправної колонії – там загинули 16 людей, ще 35 – отримали поранення.