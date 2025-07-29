Для атаки окупанти застосували фугасні авіабомби

У ніч на вівторок, 29 липня, російські окупанти завдали ударів авіабомбами по території Запорізької області. Атака припала на виправну колонію на Запоріжжі, там загинули 16 людей, ще понад три десятки постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, вночі росіяни вісім разів атакували Запорізький район, застосувавши, за попередніми даними, фугасні авіабомби ФАБ.

«Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень», – повідомив Федоров.

Внаслідок атаки зруйновані приміщення виправної колонії. Також ушкоджень зазнали прилеглі будинки.

Деталі та наслідки обстрілів наразі уточнюються. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Зазначимо, на території Запорізької області розташовані 11 виправних установ – зокрема, дві у Вільнянську та по одній в Запоріжжі, Оріхові, селі Біленьке, Кам’яному, а також в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську. Яку саме установу атакували росіяни, голова ОВА не уточнив.

Нагадаємо, 7 липня росіяни атакували дронами будівлі ТЦК у Запоріжжі та Харкові. Внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали шестеро людей, а на Харків – 17.