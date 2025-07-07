Рятувальники надають допомогу постраждалим у Запоріжжі 7 липня 2025 рік

У понеділок, 7 липня, російська армія масовано атакувала Запоріжжя та Харків ударними безпілотниками. Зокрема, є влучання в приміщення обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Унаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП», – повідомили військові.

За попередніми даними, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському обласному ТЦК та СП – поранень зазнали троє людей.

На місці подій працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог вранці завдав шість ударів «шахедами» по Запоріжжю.

«Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру», – написав керівник ОВА.

Попередньо, шестеро людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя.

Оновлено. Станом на 13:18 кількість постраждалих від ворожого удару у Запоріжжі зросла до 17.

«Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом – лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження», – написав Федоров.

У Харківській ОВА зафіксували шість влучань БпЛА типу «Герань-2» в Холодногірському районі Харкова. Виникли пожежі цивільних будівель, є пошкодження.

Станом на 12:11 відомо про 16 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Серед них – 17-річний хлопець.

«Під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, п’ятиповерховий житловий будинок, горіли два автомобілі та ще один житловий будинок.Екстрені служби усувають наслідки обстрілу», – повідомив Олег Синєгубов.