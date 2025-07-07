Уранці 7 липня у Харкові зафіксували щонайменше чотири вибухи

Уранці понеділка, 7 липня, російські окупанти атакували Харків безпілотниками. Під удар потрапили цивільні об’єкти, багато людей зазнали поранень. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 05:29 Ігор Терехов повідомив про влучання двох «шахедів» в Шевченківському районі, після чого росіяни запустили ще два – по Слобідському районі. У місті лунали щонайменше чотири вибухи.

У Шевченківському районі ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку – виникла пожежа на восьмому поверсі, орієнтовна площа загоряння – 10 м².

У Слобідському районі один з ударів прийшовся у район житлової забудови, а в другому випадку росіяни цілили по цивільному обʼєкту. Зокрема, пошкоджено цивільні обʼєкти та будівлю дитячого садочка.

Станом на 07:33 вже відомо про 23 постраждалих, серед них троє дітей. У Шевченківському районі за допомогою медиків звернулись 15 постраждалих, а у Слобідському – вісім.

«На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості», – написав Олег Синєгубов.

На місці влучань тривають рятувальні роботи.

Оновлено о 08:24. За даними ДСНС, через російську атаку горіли квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі. Рятувальники локалізували пожежу площею 70 м2, триває ліквідація.

У Слобідському районі росіяни влучили по території дитсадка та торгівельного об’єкта. Рятувальники загасили пожежі господарчої споруди та авто (загальна площа – близько 10 м2).

Попередньо постраждали 27 людей, включно з трьома дітьми, додають у ДСНС.