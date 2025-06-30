Російський дрон «Черніка-2»

У Харкові вперше зафіксували застосування росіянами нового ударного дрона «Черніка». Про це у понеділок, 30 червня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами мера Харкова, найчастіше росіяни атакують місто «шахедами», однак фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар й новим дроном «Черніка».

«Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на “Молнію”, але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі», – повідомив Ігор Терехов.

Як пише «Мілітарний», росіяни з 2022 року мають на озброєння дві модифікації цих дронів: «Черніка-1» та «Черніка-2».

«Черніка-1» має бойову частину з повітряним підривом вагою 0,7 кг та призначений для ураження живої сили. Дрон здатний летіти на висоті 1500 м, а дальність його польоту становить 80 км.

Водночас «Черніка-2» є покращеною версією та має бойову частину масою до 3,5 кг та збільшену дальність польоту – до 100 км. У розвідувальній модифікації тривалість польоту дрона складає до двох годин.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що росіяни атакували Україну новим «шахедом» іранського виробництва. Безпілотник оснащений камерою з системою тепловізійного наведення.