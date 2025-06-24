Новий іранський дрон з тепловізійною камерою

Російські військові атакували Україну новим ударним безпілотником, що оснащений системою тепловізійного наведення. Йдеться про Shahed-236 іранського виробництва. «Мілітарний» дослідив технічні характеристики російського БпЛА з Ірану.

На уламках нового російського БпЛА помітили серійний номер з латинськими літерами MS001. Як зауважує «Мілітарний» це вказує на те, що, ймовірно, Росія отримала цей безпілотник від Ірану. Про іранське виробництво дрона також свідчить те, що він оснащений чотирьохкомпонентною CRPA-антеною супутникової навігації Tallysman, що захищає БпЛА від радіоглушіння. Тоді як вироблені в Росії безпілотники зазвичай мають антени на 8, 12 та 16 каналів.

Крім того, він оснащений тепловізійною камерою, що надає ударному безпілотнику низку переваг, зазначає моніторинговий телеграм-канал, на який посилається «Мілітарний». Зокрема, дрон з тепловізором здатний виявити в ночі теплові джерела (люди, ТЕЦ, трансформатори), що дасть йому змогу уразити об’єкт навіть у повній темряві.

Також такий дрон може виявити ціль навіть якщо GPS або зв’язок заглушено: тепловізор дає дрону змогу самостійно розпізнавати й наводитись на теплі об’єкти. Крім того, наявність тепловізора збільшує точність удару безпілотника: дрон ігноруватиме фальш-цілі, оскільки вони не випромінюють тепло, коригуватиме траєкторію та наводитиметься точно в «гарячу» точку.

Окрім цього, оптичний модуль нового БпЛА іранського виробництва оснащений потужним одноплатним комп’ютером Nvidia Jetson, що застосовується для автоматичного наведення на ціль алгоритмами «машинного зору».

За даними «Мілітарного», один такий БпЛА коштує для Росії близько 900 тис. доларів.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що російські військові вперше атакували Україну безпілотником, що оснащений з камерою, системою прямого радіоуправління з Росії, а також модулем штучного інтелекту (машинний зір).

А 21 червня фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що росіяни почали застосовувати новий розвідувальний дрон перед ударами дронами-камікадзе типу «шахед».