Нідерланди інвестують 700 млн євро у виробництво дронів, зокрема, призначених для України. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дік Схооф у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 5 березня.

«Добре, що була можливість поспілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським про події в Україні після недільної зустрічі у Лондоні. Серед іншого, ми обговорили нідерландський інвестиційний пакет на суму 700 млн євро для безпілотників, частково спрямований на оборонну промисловість України», – написав Схооф в X.

Він також запевнив, що Нідерланди продовжать надання «політичної, військової, фінансової та моральної підтримки» Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Діком Схоофом обговорив координацію з партнерами та підготовку спільного плану для наближення справедливого миру. Також, за словами президента, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги.

Нагадаємо, на початку лютого Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16. Точну кількість переданих літаків не назвали з оперативних міркувань.

Того ж місяця міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував передачу Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.