YPR-765 PRGWT броньована машина медичної евакуації

Нідерланди поставлять Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на 26-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 12 лютого, пише агентство Інтерфакс-Україна.

Брекельманс розповів, що з початку повномасштабної війни Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них наразі реалізовано приблизно 6 млрд євро.

Міністр оборони також повідомив, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Цю передачу країна зробила спільно з Чехією та США.

Також нещодавно Україна отримала нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів. Міністр відмовився назвати точну кількість переданих літаків з оперативних міркувань.

Характеристика бойових машин піхоти YPR

YPR-765 – нідерландська версія американського бронетранспортера M113. БТР надійшов на озброєння Королівської армії Нідерландів у 1977 році. Усього було випущено близько 2100 таких бойових машин, з яких 500 перебували на озброєнні Нідерландів.

Швидкість руху YPR-765 сягає до 61 км/год, запас ходу – 490 км. Машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою Oerlikon KBA-B02. Також на YPR-765 встановлений кулемет калібру 7,62×51 мм. YPR-765 існує у різних варіаціях.

19 квітня 2022 року тодішній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про намір передати Україні певну кількість YPR-765. Станом на 29 вересня 2024 року Міністерство оборони Нідерландів повідомило про загальну кількість у 353 передані та обіцяні машини. Також в невідомій кількості на озброєнні ЗСУ перебуває БМП YPR-765 PRI.