Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у четвер, 16 січня, відвідав Київ

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп 16 січня запевнив у подальшій непохитній підтримці України та повідомив про виділення додаткових пакетів допомоги. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у четвер, 16 січня, відвідав Київ, де оголосив про надання Україні додаткової фінансової допомоги, зокрема:

7 млн євро через UCAP під координацією НАТО;

20 млн євро для фонду енергетичної підтримки України.

«Нідерланди зберігають відданість підтримці захисту України від російської агресії. Щойно я оголошую міністрові Сибізі, що Нідерланди нададуть 7 млн євро в рамках комплексного пакета допомоги Україні (CAP), який координує НАТО. За допомогою пакету допомоги НАТО надає нелетальну підтримку України, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ», – розповів Велдкамп на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Відомо, що зобовʼязання Нідерландів з військової підтримки України станом на січень 2025 року сягають 10,4 млрд євро, а загальна допомога становить 70,1 млрд євро.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot. Саме за ініціативою Нідерландів, країна разом з іншими партнерами надають Україні різні компоненти до системи Patriot. Таким чином вони намагаються зібрати повноцінний ракетно-зенітний комплекс.

У грудні 2024 року стало відомо, що Нідерланди планують передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen. Підготовка майбутнього екіпажу для них тривала понад два місяці.