Нідерланди поставлять Україні велику партію боєприпасів для німецьких танків Leopard 2. Про це виданню De Telegraaf розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона зазначила, що попри відстутність власних танків [Нідерланди орендують Leopard 2 в Німеччини], країна готова допомагати з боєприпасами і підготовкою танкістів.

«Окрім навчання українських солдатів, є потреба в боєприпасах і запасних частинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запчастин. Разом ми можемо надати те, що потрібно Україні», – сказала Оллонгрен.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО, уточнив, що внесок Нідерландів складатиметься з 20 тис. боєприпасів.

Прес-секретарка уряду Нідерландів Саша Лувхофф також пояснила, що її країна не відмовлялась від передачі Україні таків Leopard німецького виробництва. За її словами, спільно з Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону.

Нагадаємо, що країни НАТО планують передати Україні таку кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.